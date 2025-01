Calciomercato Milan – Rivoluzione sulle fasce: spazio a due top player

Stasera, a Riyadh (Arabia Saudita), finale della Supercoppa Italiana per il Milan di Sérgio Conceição nel derby contro l'Inter: archiviata - si spera con la vittoria del trofeo - la competizione, il club rossonero si tufferà con decisione e convinzione nella sessione invernale di calciomercato. Il gap in classifica, in campionato, è ampio e servono rinforzi al Diavolo per la rincorsa a un posto nella prossima edizione della Champions League. Con l'avvento in panchina dell'ex Porto al posto di Paulo Fonseca, poi, sembrano essere un po' cambiate le priorità. Ma andiamo con ordine. PROSSIMA SCHEDA