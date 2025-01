Derby Inter-Milan, recuperato Gabbia per la finale della Supercoppa Italiana

Matteo Gabbia, che ieri non si era allenato per febbre, ci sarà nel derby Inter-Milan, finale della Supercoppa Italiana di stasera a Riyadh

Questa sera, alle 20:00 ora italiana, si disputerà a Riyadh (Arabia Saudita) il derby Inter-Milan, la finale della Supercoppa Italiana. L'allenatore dei rossoneri, Sérgio Conceição, ha recuperato tutti i giocatori. Come riferito da 'SportMediaset', ci sarà anche Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999, che ieri non si era allenato per la febbre. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Arriva Rashford? Di Marzio rivela retroscena importanti >>>