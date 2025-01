Derby Inter-Milan, finale di Supercoppa Italiana: Morata a caccia di gol

Stasera, alle ore 20:00, il Milan affronterà l'Inter in finale di Supercoppa Italiana ed il rossonero Morata ha voglia di rivincita e gol.

Stasera, alle 20:00 ora italiana, il Milan di Sergio Conceicao affronterà l' Inter in finale di Supercoppa Italiana e sarà una partita importante per Alvaro Morata .

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Morata ha già segnato in finale di Supercoppa Italiana: nella stagione 2020/21, lo spagnolo era alla sua seconda avventura con la Juventus e vinse il torneo battendo 2-0 il Napoli di Gattuso. L'altro gol bianconero lo segnò Cristiano Ronaldo, che oggi gioca all'Al-Nassr. Morata, stasera, giocherà all'Al-Awwal Park Stadium, lo stadio casalingo dell'Al-Nassr.