Derby Inter-Milan: Leao ci prova, Conceicao si gioca un po’ di futuro

Leao ha recuperato dall'elongazione al flessore, ieri si è allenato in gruppo e, pertanto, potrebbe entrare a partita in corso qualora le circostanze lo richiedessero. Valuterà Sergio Conceicao, nuovo allenatore del Milan, se ricorrere o meno all'utilizzo de suo connazionale. Anche per l'ex Porto, secondo il 'CorSera', questa Supercoppa può rappresentare già una prima svolta.

Conceicao, un trofeo che può valere una conferma? — Conceicao, alle prese da giorni con la febbre alta, è consapevole della grande chance che avrà stasera nel derby Inter-Milan. Il ribaltone con la Juventus, in semifinale, ha dato una prima scossa a tutto l'ambiente. E ora, in 90' (più eventuali calci di rigore), potrebbe subito alzare il suo primo trofeo da allenatore milanista. Indirizzando in maniera decisa anche il suo futuro.

Il suo contratto, infatti, è per soli 6 mesi, fino al prossimo 30 giugno. Il Milan, infatti, ha la facoltà di recedere dall'accordo formalmente in essere fino al 30 giugno 2026. Chiaramente, la vittoria di un trofeo, in un derby, contro l'Inter campione d'Italia, potrebbe cambiare del tutto gli scenari. Accelerando la conferma di Conceicao in panchina.