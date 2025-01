Derby Inter-Milan, Reijnders avverte i nerazzurri: “Giocare come se …”

Derby Inter-Milan, le parole di Reijnders in conferenza

«Non vedo l’ora di giocare questa partita. La mia prima finale qui e voglio vincere il mio primo trofeo con il Milan. È importante per me ma soprattutto per il club. Tutti noi vogliamo vincere trofei per il Milan», ha confessato Reijnders, le cui dichiarazioni sul derby contro l'Inter sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.