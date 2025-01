Matteo Salvini, politico e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby Inter-Milan di Supercoppa Italiana

Come spesso accade, anche in vista del derby di Supercoppa Italiana 2024-2025 tra Inter e Milan, Matteo Salvini ha fatto il suo commento ironico. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è anche un grande tifoso rossonero, nella giornata di ieri, domenica 5 gennaio, ha tenuto una diretta sul proprio profilo 'Instagram'. Prima si è sbilanciato sul pronostico, poi ha risposto ad un utente che gli ha chiesto se potesse comprare il club: "I nerazzurri partono abbondantemente favoriti nel derby. Vinceranno loro, sicuro come l'oro. Mi manca qualche miliardino... La passione c'è, mi mancano i quattrini".