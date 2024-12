Milan, che bordata da Salvini: fatale il calciomercato svolto. E sul futuro …

Matteo Salvini , Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo Meloni, nonché tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dei lavori sulla Manovra, facendo un paragone tra la sua situazione e il calciomercato del Milan . Interrogato sulla possibilità di vederlo al Viminale, infatti, il politico ha spiegato come l'attendibilità di questa notizia è simile alle mosse dei rossoneri. Ecco, dunque, le sue parole riportate da 'Il Sole 24 Ore'.

Salvini: "Io al Viminale attendibile come il calciomercato del Milan"

"Siamo tutti nelle mani del buon Dio. Il ministro dell'Interno l'ho fatto e penso discretamente. Adesso l'assoluzione (sulla vicenda Open Arms, ndr) toglie le scuse soprattutto alla Sinistra che diceva: 'Salvini non può occuparsi di immigrazione, di sicurezza, di interni perché è sotto processo'. Ho tante cose da portare avanti al Ministero dove sono, però occuparsi della sicurezza degli italiani è sicuramente qualcosa di bello e di importante. Al Viminale c'è Matteo Piantedosi, che ha tutta la mia stima e fiducia. Poi ragioneremo sia con Giorgia sia con lui. Io al Viminale? Eh, le ricostruzioni... 'Avrebbe'... Avrebbe, sì... come il calciomercato del Milan. Hanno la stessa attendibilità". LEGGI ANCHE: Milan-Roma, ora o mai più: vincere per tornare nella corsa alla Champions >>>