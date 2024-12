Milan-Roma, ora o mai più: vincere per tornare nella corsa alla Champions

All'alba della fine di questo girone di andata, il Milan si ritrova a fare i primi conti. La classifica non è affatto positiva e i rossoneri sono costretti alla rincorsa europea. Il quarto posto dista ben 8 punti e, da domani in poi, ogni partita diventa fondamentale. A San Siro arriva la Roma di Claudio Ranieri per un match fra le due squadre "delusione" di questa stagione. I giallorossi, in tal senso, stanno facendo anche peggio dei rossoneri: 11esimo posto in classifica con soli 19 punti.