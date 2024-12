Se uno come Fikayo Tomori resta utile e se sarebbe un nuovo errore dopo Kalulu: "Sì. Fikayo Tomori è un grande professionista, è molto importante per la squadra. Giocando o no, lavora sempre allo stesso modo e per me è importante. Ha giocato ed è stato in panchina, ma mai ha cambiato atteggiamento. Questi giocatori per me sono importantissimi in una squadra. Non solo quelli che giocano tutte le partite, questi sono importanti e per me lui è importanti. Non posso dire se giocherà domani, se giocherà di più, ma è importante per me".