Juventus-Milan 0-0: fischio d’inizio | LIVE NEWS

JUVENTUS 0-0 MILAN

4' 20:49 - 9 mag Prima clamorosa occasione Juve. Su punizione esce male Donnarumma, De Ligt calcia al volo e respinge Theo a porta vuota. 20:45 - 9 mag Calcio d'inizio di Juventus-Milan: primo pallone giocato dai rossoneri.

Cronaca LIVE

Formazione ufficiale Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Çalhanoğlu;, Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali, R. Leão, Rebić, Mandžukić. Allenatore: Pioli.

"Le probabili formazioni di Juventus-Milan, posticipo del 35° turno di Serie A. Le scelte dei due tecnici, Andrea Pirlo e Stefano Pioli

Alle ore 20:45 c'è Juventus-Milan all'Allianz Stadium. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Juventus-Milan, data ed orario: domenica 9 maggio, ore 20:45

Quello che c'è da sapere su Juventus-Milan: risultato, tabellino e classifica, ma anche interviste rigorosamente LIVE. Troverete anche le informazioni sulla partita: dove vederla in diretta tv o in streaming gratis on line.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti all'Allianz Stadium di Torino, dove alle ore 20:45, si disputerà Juventus-Milan, gara valida per la 35^ giornata della Serie A TIM 2020-2021. Restate con noi per non perdervi neanche una news di avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli al match e, successivamente, il live testuale della partita.