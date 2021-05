Juventus-Milan, i rossoneri e le palle inattive: il dato sorride a Pioli

Il sito ufficiale rossonero ha messo in evidenza alcune curiosità su Juventus-Milan, gara che si giocherà questa sera allo Stadium

Il sito ufficiale rossonero ha messo in evidenza alcune curiosità su Juventus-Milan. La gara andrà in scena questa sera allo Stadium. Una di queste riguarda le palle inattive. Il Milan è la squadra più prolifica su palla inattiva nel torneo in corso (25 gol segnati), mentre la Juventus è la formazione che ha subito meno reti su azione (20). Arnault si allontana dall'acquisto del club rossonero: scopri qui perchè