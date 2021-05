Arnault, l’acquisto del Milan è sempre più lontano: i motivi

Il magnate francese Bernard Arnault, proprietario del gruppo di lusso LVMH, è stato spesso accostato, di recente, al Milan. Questa è la verità

Daniele Triolo

Bernard Arnault, magnate francese, proprietario del gruppo di lusso LVMH, è stato accostato spesso, di recente, al Milan. Si è infatti più volte vociferato di una possibile cessione del club rossonero dal fondo Elliott Management Corporation al milionario transalpino. Tali 'rumors', però, con il passare dei mesi perdono sempre più vigore.

Un po' per le smentite, continue, dei portavoce del gruppo LVMH. Un po' perché, come rivelato oggi da 'Mi-Fashion', Arnault avrebbe sì degli interessi in Italia. Ma questi non riguardano né il calcio, né, tanto meno, l'acquisizione del Milan. Il primo 'matrimonio' potrebbe avvenire con 'Tod's', gruppo di proprietà della famiglia Della Valle.

Nel mirino di Arnault, poi, ci sarebbe anche il marchio 'Brunello Cucinelli', gioiello del made in Italy, controllato dall'omonimo imprenditore. Lo shopping dell'imprenditore francese nel nostro Paese, però, potrebbe proseguire con 'Valentino' e 'Burberry'. Difficile, per non dire impossibile, che LVMH rilevi (perlomeno in parte) 'Prada' o 'Armani'.

Va ricordato, però, come l'ultima acquisizione in ordine di tempo sia stata, per la bellezza di 15,8 miliardi di dollari, quella di 'Tiffany'. Insomma, nel dorato universo di Arnault c'è davvero poco spazio per il mondo del calcio e, di riflesso, per il passaggio di consegne del Milan. Ecco come e dove vedere Juventus-Milan di stasera in tv e in streaming >>>