Louis Vuitton smentisce di nuovo: “Il Milan non ci interessa”

Louis Vuitton interessato al Milan? Macché. Ennesima smentita da parte del gruppo di lusso di proprietà di Bernard Arnault

Come ricordato dal quotidiano 'Tuttosport' questa mattina in edicola, ciò è accaduto anche ieri, in occasione del 'Merger & Acquisition Summit' organizzato da 'Il Sole 24 ore'. Antonio Belloni, direttore generale del gruppo LVMH, ha infatti dichiarato quanto segue.