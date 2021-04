TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 15 aprile 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 15 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il blitz di Mino Raiola a Torino per parlare con la Juventus. Il procuratore sta lavorando per definire i ritorni in bianconero di Paul Pogba e Moise Kean. Spazio, quindi, a Roma-Ajax, ritorno dei quarti di finale di Europa League che, per i giallorossi, potrebbe valere l'accesso alla semifinale ed al rinnovo del contratto di Andrea Belotti con il Torino.