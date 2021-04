Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (15/04/2021)

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina apre, in prima pagina, con la prima mossa della Juventus per Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, portiere del Milan. Ieri il suo agente, Mino Raiola, è stato a Torino. Rossoneri preoccupati: la loro offerta per il rinnovo di contratto potrebbe non bastare. Quindi, si parla della 'guerra silenziosa', a Napoli, tra il Presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore Gennaro Gattuso. In casa Inter, invece, super difesa con Milan Škriniar, Stefan de Vrij ed Alessandro Bastoni. Spazio, infine, alle coppe europee: Real Madrid e Manchester City approdano in semifinale di Champions League, mentre la Roma, stasera, cerca quella di Europa League all'Olimpico contro l'Ajax.