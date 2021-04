Calciomercato Milan – Juventus, prima mossa per Donnarumma: i dettagli

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma potrebbe giocare nella Juventus a partire dalla prossima stagione. Le ultime news sul calciomercato del Milan

Daniele Triolo

La Juventus è pronta a mettere le mani su Gianluigi 'Gigio' Donnarumma. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Ieri, infatti, Mino Raiola, procuratore del portiere del Milan, è stato a Torino, al 'J-Hotel'. Il suo blitz ha riguardato, secondo la 'rosea', principalmente il classe 1999 (anche se il suo nome non è stato l'unico sul piatto del summit).

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha fatto sapere di non aver incontrato Raiola. Ma, per il quotidiano sportivo nazionale, nulla vieta che l'agente di origine campana abbia incontrato un suo portavoce oppure che il meeting sia avvenuto via 'Skype'. Ad ogni modo, la sostanza non cambia: Raiola si è fermato a Torino, prima di recarsi a Milano, per sondare l'interesse della Juventus per Donnarumma in caso di fumata nera con il Milan per il rinnovo del contratto in scadenza tra 77 giorni.

La Juventus, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non si è tirata indietro: non si lascerà sfuggire Donnarumma nel caso in cui si liberasse a parametro zero. Come noto, il Milan ha avanzato la sua proposta di rinnovo a Donnarumma, un contratto di cinque anni a 8 milioni di euro netti a stagione. Più dei 6 che attualmente percepisce, per un accordo che porterebbe il numero 99 ad essere il secondo giocatore più pagato in Serie A. Al pari di Matthijs de Ligt, altro assistito di Raiola, dietro solo a Cristiano Ronaldo.

In tempi di CoVid e pur alle prese con la necessità di contenere gli ingaggi, il Milan per lui farebbe un'eccezione. Ma non andrà oltre questa cifra. Cosa pensa Donnarumma? È legato al Milan, club che lo ha cresciuto e per il quale tifa da sempre. Non vorrebbe andare via a costo zero, però vorrebbe avere la certezza di giocare la Champions League nella prossima stagione. Dalle parti di 'Casa Milan', ha evidenziato ancora la 'rosea', il sentimento prevalente sulla trattativa resta l'ottimismo. Ma la firma non arriva e più il tempo passa più la situazione diventa complicata.

Raiola, per Donnarumma, vorrebbe un ingaggio di 12 milioni di euro netti l'anno. Il PSG potrebbe accontentare tale necessità, ma, per il quotidiano sportivo nazionale, il legame di Raiola con la Juventus ed i tanti discorsi in ballo tra i bianconeri e l'agente potrebbe favorire un approdo dell'estremo difensore rossonero alla corte della 'Vecchia Signora'. Il CoVid impone anche alla Juventus una stretta sugli ingaggi, ma per un talento come Donnarumma potrebbe fare un'eccezione. Qualora, dunque, Gigio andasse a Torino, partirebbe il polacco Wojciech Szczęsny.

Sotto contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2024, per un ingaggio di ben 6,5 milioni di euro netti l'anno, l'ex Roma ed Arsenal potrebbe rappresentare un'interessante plusvalenza per le casse della Juventus: fu pagato 15 milioni nel 2017 ed oggi vale molto di più.