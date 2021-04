Calciomercato Milan – Centrocampo, nel mirino di Maldini il ‘nuovo Pogba’

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, valuta di investire su un grande talento in mediana

Tra una sconfitta (SuperLega) e l'altra (Sassuolo), il Milan non smette di pensare al calciomercato. Il club rossonero, infatti, sta lavorando, tutti i giorni, per rinforzare l'organico in vista della prossima stagione. Con l'auspicio, logicamente, che la squadra di Stefano Pioli possa centrare al più presto l'obiettivo della qualificazione alla Champions League.