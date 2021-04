Calciomercato Milan – Diavolo in corsa per un talento emergente in Europa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: c'è tanta concorrenza, ma i rossoneri non mollano uno degli astri più lucenti del calcio europeo

Daniele Triolo

Una delle mosse del Milan, nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato, sarà sicuramente quella di 'rinfrescare' un po' la sua fascia destra. In difesa, resteranno sicuramente Davide Calabria e Pierre Kalulu. Con il rientro di Andrea Conti dal prestito al Parma, poi, nel ruolo di terzino il Diavolo sarà più che coperto.

Il calciomercato, al contrario, potrà portare delle novità, in casa Milan, nella posizione di esterno offensivo. Alexis Saelemaekers, tra i più positivi dell'ultimo periodo (ed anche dell'intera stagione) sarà confermato, ma così non dovrebbe essere per lo spagnolo Samu Castillejo.

Giunto al Milan nell'estate 2018, proveniente dal Villarreal nell'ambito dello scambio con Carlos Bacca, l'andaluso non ha mai realmente convinto nella sua esperienza rossonera. Il Diavolo, in quel settore di campo, vuole qualcosa in più: un giocatore più tecnico che, magari, possa fornire un discreto quantitativo di gol ed assist alla causa della squadra di Stefano Pioli.

Piace molto sempre Florian Thauvin, che si dovrebbe svincolare dall'Olympique Marsiglia, ma si valutano anche alternative del calibro di Jonathan Ikoné (Lille) e Riccardo Orsolini (Bologna). Secondo quanto riferito, però, dal quotidiano catalano 'Sport', il Milan sarebbe ancora sulle tracce di Andrija Radulović.

Classe 2002, il talentino della Stella Rossa, mancino che ama partire, per l'appunto, dalla destra, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Può essere ceduto per soli 5 milioni di euro ed i rossoneri, che lo seguono da diversi mesi, potrebbero tentare un affondo per portare Radulović al Milan nel corso del calciomercato estivo.

Non sarà facile, ad ogni modo, acquistarlo. Sul giocatore, infatti, ci sono anche Inter (che può contare sui buoni uffici con Dejan Stanković, allenatore della Stella Rossa), Barcellona ed Atlético Madrid. Occhio, infine, al Manchester City, che avrebbe offerto al giocatore una duplice possibilità di trasferimento.

Ovvero, firmare ora e restare in prestito a Belgrado, oppure firmare ora e passare, per una stagione, in prestito al Girona, squadra spagnola satellite del club inglese. Se il Milan, dunque, vorrà davvero Radulović, è meglio che si muova per tempo sul ragazzo. La concorrenza è folta ed agguerrita. Intanto, non si perde di vista Jošip Iličić: questa è l'offerta rossonera >>>