Dalla Spagna: “Pioli a rischio: gran colpo del Milan in panchina”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, potrebbe non essere confermato sulla panchina rossonera qualora mancasse la qualificazione in Champions

Daniele Triolo

Stefano Pioli non sembra essere più così stabile sulla panchina del Milan. Il tecnico rossonero, ingaggiato nell'ottobre 2020 al posto dell'esonerato Marco Giampaolo, sta vivendo, infatti un periodo non propriamente facile. Questo nonostante i tanti complimenti per il lavoro svolto ricevuti nei mesi scorsi.

Il suo Milan, che nel post-lockdown 2020 aveva iniziato a volare, in questa stagione ha giocato benissimo nella prima parte. Il Diavolo ha occupato la prima posizione in classifica per ben 21 giornate, di cui 18 in solitaria. Quindi, con l'inizio del 2021, complice una serie di infortuni, la squadra è via via scivolata in graduatoria.

Ritrovandosi, ora, a lottare per la conferma di un posto nella prossima edizione della Champions League che soltanto a gennaio-febbraio sembrava ormai assodato. Naturalmente iniziano a rincorrersi dei 'rumors' che vorrebbero Pioli a rischio nel caso in cui non riuscisse a centrare l'obiettivo stagionale.

In questo senso delle novità clamorose arrivano dalla Spagna, più precisamente da 'AS'. Secondo il popolare media iberico, infatti, Pioli potrebbe lasciare la panchina del Milan, qualora non si qualificasse in Champions, ad un grande ex, una leggenda rossonera. Stiamo parlando di Andriy Shevchenko.

Per 'AS' il Milan potrebbe affidare la propria panchina a Shevchenko, attuale Commissario Tecnico della Nazionale Ucraina, il quale tornerebbe di corsa a Milanello, portando con sé nella nuova avventura rossonera un'altra bandiera del Diavolo. Ovvero, quel Mauro Tassotti che è stato calciatore rossonero per tanti anni, ricoprendo, poi, per varie stagioni il ruolo di vice di tanti allenatori.

Shevchenko e Tassotti stanno facendo bene alla guida dell'Ucraina e l'idea sarebbe quella di riproporre l'accoppiata al Milan. Le recenti dichiarazioni d'amore di Sheva, nella trasmissione 'Che Tempo Che Fa', sul suo sogno di allenare un giorno il Diavolo alimentano in maniera incontrollata questa suggestione.

Tutto finito, dunque, per Pioli al Milan? Tutt'altro. Si esclude, infatti, un esonero dell'allenatore emiliano in questo rush finale della stagione. E, ovviamente, nel caso in cui il Milan approdasse in Champions, la sua posizione (che già ci risulta essere stabile) ne uscirebbe certamente rafforzata. Intanto novità importanti sul futuro di Donnarumma al Milan >>>