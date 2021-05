Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Offerta per il calciatore del Barça”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il Diavolo, in vista della prossima stagione, sta cercando un nuovo difensore centrale

Daniele Triolo

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, acquisterà molto probabilmente un nuovo difensore centrale. Il riscatto di Fikayo Tomori a 28 milioni di euro, infatti, sembra sempre più legato alla qualificazione del Diavolo in Champions League. E, al contempo, non appare così facile rinnovare il contratto del capitano Alessio Romagnoli, in scadenza il 30 giugno 2022.

Impossibile pensare che il Milan inizi la stagione 2021-2022, qualsiasi sia la competizione europea alla quale prenderà parte, con i soli Simon Kjær, Matteo Gabbia ed il rientrante Mattia Caldara nella posizione di centrale. Servirebbe, per completare l'organico di mister Stefano Pioli, un difensore di esperienza, qualità. Possibilmente mancino.

Secondo quanto riferito, in Spagna, da 'Don Balón', il Milan potrebbe acquistare dal Barcellona nel calciomercato estivo 2021. Il Diavolo sarebbe infatti interessato a prendere Clément Lenglet, classe 1995, difensore francese in uscita dal club catalano che sembra essere ai ferri corti con Lionel Messi e che non rientra nel progetto tecnico dei blaugrana.

Contratto in scadenza il 30 giugno 2026, Lenglet è valutato dal Barcellona circa 25 milioni di euro. Una cifra, questa, in linea con il valore del giocatore. Il Milan, però, non sembra essere disponibile ad investire quei soldi per acquistare l'ex centrale dell'Olympique Lione.

In base alle informazioni dei colleghi spagnoli, il Milan avrebbe già presentato un'offerta per prendere Lenglet nel calciomercato estivo: 10 milioni di euro. Una proposta, però, che il Barça ritiene insufficiente per il suo calciatore. Non è più una prima scelta, forte, ma di certo non un elemento da svendere.

In fin dei conti, in questa tormentata stagione del Barcellona, Lenglet ha disputato ben 47 partite tra Liga (32), Champions League (8), Coppa del Re (5) e Supercoppa (2), segnando un gol in campionato in un totale di 3.585' sul terreno di gioco. Intanto, dalla Spagna sono sicuri: "Maldini ha scelto l'attaccante" >>>