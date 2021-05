Shevchenko a ‘CTCF’: “Spero di allenare il Milan in futuro” | News

Le ultime notizie sul Milan. Andrij Shevchenko, ex bomber rossonero, spera di allenare in futuro il Milan: ecco le sue parole a 'CTCF'

Andrij Shevchenko, ospite di 'Che Tempo Che Fa' nel programma condotto da Fabio Fazio, alla domanda di voler allenare in futuro il Milan ha risposto in questo modo. "Allenare in futuro il Milan? Vediamo, lo spero. Se diventerò allenatore del Milan verrò di nuovo come ospite (ride, ndr)". Milan, i ricordi di Shevchenko sul suo passato in rossonero >>>