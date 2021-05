Juventus-Milan, Pellegatti: “La partita più importante della stagione” | News

Le ultime notizie sul Milan. Attraverso il suo profilo YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del delicato match tra Juventus e Milan

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, ha parlato del match tra Juventus e Milan direttamente sul suo canale YouTube. Ecco cosa ha detto. "La partita di domani sarà la partita più calda, rovente e importante della stagione perché chi perde è praticamente fuori dalla lotta per la Champions League. Stefano Pioli ha provato una formazione con Rafael Leao favorito su Ante Rebic per il ruolo di trequartista sinistro. Oltre a questo, il mister ha provato delle varianti tattiche con il 4-4-2, che magari vedremo nel corso della partita. In caso di cambio di modulo, Brahim Diaz potrebbe giocare vicino a Ibrahimovic". Arnault si allontana dall'acquisto del club rossonero: scopri qui perché >>>