Juventus-Milan, Moggi: “Vedo i bianconeri favoriti” | Serie A News

Luciano Moggi, ex dirigente bianconero, ha rilasciato un'intervista a microfoni di tuttomercatoweb.com. Moggi ha parlato ovviamente di Juventus-Milan, gara che si giocherà questa sera allo Stadium: "Vedo la Juve favorita. I bianconeri possono battere qualunque squadra. Pirlo ha deluso? Ha avuto in eredità una squadra che non conosceva. Il centrocampo non si sposa con le sue caratteristiche. Non è da condannare".