Juventus-Milan, le probabili formazioni: Pioli sorprende con Brahim Díaz

Le probabili formazioni di Juventus-Milan, posticipo del 35° turno di Serie A. Le scelte dei due tecnici, Andrea Pirlo e Stefano Pioli

Daniele Triolo

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà all'Allianz Stadium la sfida Juventus-Milan, posticipo della 35^ giornata di Serie A. Vediamo insieme le probabili formazioni delle due squadre.

QUI JUVENTUS - Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha tutti i calciatori a disposizione. Un dubbio in difesa tra l'ex Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini (favorito quest'ultimo) ed uno in attacco: dovrebbe però essere Álvaro Morata ad affiancare Cristiano Ronaldo dall'inizio e non Paulo Dybala, che si accomoderà in principio in panchina.

QUI MILAN - Stefano Pioli, tecnico rossonero, dovrà rinunciare soltanto a Samu Castillejo, squalificato, e Daniel Maldini, che sta ancora recuperando dall'infortunio muscolare. In difesa, al fianco di Simon Kjær, dovrebbe spuntarla Fikayo Tomori, con Alessio Romagnoli in panchina. La fascia di capitano, quindi, sarà sul braccio del discusso Gigio Donnarumma. In attacco, tra Ante Rebić e Rafael Leão, dovrebbe godere il terzo incomodo: Brahim Díaz.

Ecco, quindi, le probabili formazioni di Juventus-Milan di questa sera all'Allianz Stadium di Torino.

JUVENTUS (4-4-2): Szczęsny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini (Bonucci), Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Bonucci (Chiellini), Demiral, Frabotta, Alex Sandro, Arthur, Bernardeschi, Ramsey, Kulusevski, Dybala, Correia. Allenatore: Pirlo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Çalhanoğlu; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, Dalot, Romagnoli, Kalulu, Gabbia, Tonali, Meïte, Krunić, Hauge, R. Leão, Rebić, Mandžukić. Allenatore: Pioli.