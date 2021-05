Juventus-Milan, la probabile formazione: confermata la novità Diaz

Sky Sport, in vista di Juventus-Milan di questa sera, fornisce le ultime di formazione: confermata la novità Brahim Diaz

Ormai mancano poche ore al fischio d'inizio di Juventus-Milan, gara importantissima che chiuderà la 35° giornata di Serie A. Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha fornito le ultime di formazione in casa rossonera: "Quello di Pioli sarà un 4-3-2-1 mascherato da 4-4-2. In porta ci sarà Gigio Donnarumma, con ogni probabilità anche con la fascia di capitano al braccio. In difesa, infatti, ci sarà ancora Tomori al posto di Romagnoli al fianco di Kjaer, con Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. In mediana Bennacer e Kessie. Sulla trequarti la novità: assieme a Saelemaekers e Calhanoglu ci sarà Brahim Diaz. In avanti Zlatan Ibrahimovic". Arnault si allontana dall'acquisto del club rossonero: scopri qui perchè