Juventus-Milan, destini incrociati per Pirlo e Pioli | Serie A News

Il sito ufficiale rossonero ha messo in evidenza alcune curiosità su Juventus-Milan. La gara andrà in scena questa sera allo Stadium. Una di queste riguarda Stefano Pioli e Andrea Pirlo. Entrambi i tecnici hanno un passato da giocatori con la squadra avversaria. In particolare, 284 delle 493 presenze in Serie A di Andrea Pirlo sono state con la maglia rossonera. Per Stefano Pioli, invece, tre stagioni alla Juve tra il 1984 e il 1987.