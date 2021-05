Juventus-Milan, Legrottaglie: “Vedo i bianconeri sfavoriti”

Doppio ex dell'incontro Juventus-Milan, Legrottaglie ha parlato di chi pensa possa andare in Champions League. Ecco le sue parole.

Doppio ex di Juventus-Milan, ha giocato molto più in bianconero che in rossonero, Nicola Legrottaglie. Sei anni con la Juve, conditi da 154 presenze e 10 gol; mentre nel Milan solo sei mesi e una sola presenza, ma che gli è bastata per vincere lo Scudetto. Ora è un allenatore. Ai microfoni della Gazzetta, ha parlato del match di stasera tra Juve e Milan. Ecco le sue dichiarazioni sulla partita e sulla corsa alla Champions League che vede coinvolte le due squadre: "Il Milan paga la stagione a livello psico-fisico, mentre la Juve deve stare attenta al calendario. Alla terz'ultima affronta l'Inter ed è costretta a vincere. La vedo penalizzata".