Juventus-Milan, il ritorno di Mandzukic allo ‘Stadium’ da avversario

Mario Mandzukic partirà dalla panchina in Juventus-Milan di questa sera. Affronterà da ex la 'Vecchia Signora', dove voleva tornare a gennaio

Daniele Triolo

Juventus-Milan, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, potrebbe essere anche la partita di Mario Mandzukic, attaccante rossonero che, questa sera, partirà dalla panchina all'Allianz Stadium. Particolarmente sfortunata, finora, la parentesi milanista del croato che, tra infortuni e scarsa condizione atletica, ha giocato poco ed inciso ancora di meno.

E pensare, ha rivelato il quotidiano torinese, che Mandzukic avrebbe potuto giocare questo confronto ancora indossando la casacca bianconera. Quando, a gennaio, ha infatti deciso di riprovare l'avventura in Serie A, Mandzukic aveva inizialmente spinto per tornare alla Juventus, dove aveva già giocato 162 partite e segnato 44 reti.

Non passava giorno senza che gli intermediari al lavoro per riportare Mandzukic in Italia cercassero di contattare i vertici bianconeri per sondare la disponibilità a riaccogliere il giocatore. Ma da Torino hanno sempre considerato questo un capitolo chiuso.

Il centravanti ex Bayern Monaco ed Atlético Madrid, come si ricorderà, utilizzato tanto e in ogni posizione da Massimiliano Allegri, era finito ai margini del progetto tecnico con Maurizio Sarri. Nella Juventus del tecnico di Livorno era un elemento imprescindibile, per duttilità. Giocatore essenziale, dietro soltanto a Cristiano Ronaldo. Che, con Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín, non può che spendere parole dolci per lui.

Costato alla Juventus, nel 2015, la cifra di 19 milioni di euro più 2 di bonus, Mandzukic, rimasto in bianconero fino al 2019, ha vinto 9 trofei, tra cui 4 Scudetti, finché non ha deciso di emigrare per il Qatar. Lì ha giocato poco, in un calcio che non lo ha 'catturato'. Da qui la decisione di tornare in un torneo competitivo come quello italiano.

Ha trovato il Milan, alla ricerca di un vice di Zlatan Ibrahimovic, pronto ad accoglierlo. In rossonero, però, Mandzukic ha fin qui deluso le aspettative. Ha pagato a caro prezzo i mesi di inattività. Prima una botta alla caviglia, quindi una lesione muscolare, lo hanno di fatto messo fuori causa a lungo. Tanto da rinunciare allo stipendio di marzo per prolungata indisponibilità.

Ora, però, Mandzukic è tornato e in Juventus-Milan di stasera sarà avversario con il dente avvelenato. Se vorrà guadagnarsi la conferma anche per la prossima stagione, ha bisogno di mettere a segno un paio di gol 'da Champions'. Magari, può cominciare punendo per prima la Juventus che non lo ha più voluto.