Juventus-Milan, Ibrahimovic carica tutti a Milanello (FOTO)

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha caricato i tifosi a Milanello in vista della partita di questa sera contro la Juventus

I tifosi rossoneri, in vista di Juventus-Milan di questa sera, hanno caricato i giocatori a Milanello prima della partenza per Torino. Cori, fumogeni, entusiasmo: la squadra di Pioli deve fare di tutto per centrare l'obiettivo Champions League. Tra i più carichi c'è ovviamente Zlatan Ibrahimovic. In una delle foto apparse sui social, infatti, si vede Ibra che guarda i tifosi e stringe il pugno. Le grandi sfide, come quelle di stasera, sono per i campioni, e siamo sicuri che Zlatan non vede l'ora di scendere in campo. Ecco la foto.