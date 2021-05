WeCanDoIt: a Milanello quanto amore dei tifosi per il Milan (FOTO)

Questa mattina, a Milanello, tantissimi tifosi del Milan hanno salutato la squadra in partenza perTorino: stasera si giocherà contro la Juve

Questa mattina, a Milanello, tantissimi tifosi del Milan hanno salutato la squadra in partenza in pullman in direzione Torino. Stasera si giocherà, all'Allianz Stadium, l'attesa sfida Juventus-Milan, posticipo della 35^ giornata di Serie A.