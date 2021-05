Juventus-Milan, Marani: “Juve più forte ma i rossoneri giocano meglio”

Le ultime notizie sul Milan. Matteo Marani ha espresso il suo pensiero in merito alla partita di questa sera tra Juventus e Milan

Matteo Marani, noto giornalista, ha analizzato il match che andrà in scena all'Allianz Stadium tra Juventus e Milan ai microfoni di Sky Sport. "Non c'è una favorita. E' una partita molto aperta tra due squadre che arrivano da momenti diversi. Il Milan, in quest'ultima fase, sta meglio mentre la Juventus a Udine ha vinto ma non ha brillato. Come valori assoluti la Juventus rimane più forte ma il Milan farà perno sul gioco e sul suo rendimento in trasferta".