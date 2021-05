Juventus-Milan, le scelte di Pirlo: c’è Chiesa e non Dybala

Si avvicina Juventus-Milan e in attesa delle formazioni ufficiali arrivano le ultime sulle scelte di Pirlo. Eccole: c'è qualche sorpresa.

Manca ormai pochissimo a Juventus-Milan, match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. In attesa di conoscere le formazioni ufficiali, arrivano le ultime indiscrezioni sulla formazione decisa da Andrea Pirlo, tecnico bianconero. C'è qualche sorpresa. Ecco le parole di Giovanni Guardalà, inviato di Sky: "Pirlo ha a disposizione tutti i suoi uomini, quindi ampia scelta per lui in un'annata in cui non ha sempre potuto contare sulla profondità della rosa. Oggi in panchina ci saranno giocatori che possono essere utili a partita in corso. Dybala andrà in panchina, con Morata titolare al fianco di Cristiano Ronaldo. Anche Kulusevski sarà inizialmente tra le riserve, il titolare in quella posizione sarà McKennie. Ballottaggio tra Bentancur e Arthur per giocare vicino a Rabiot. Recuperato invece Chiesa. I terzini saranno Cuadrado e Alex Sandro, con la coppia centrale De Ligt e Chiellini. In panchina Bonucci, ex". Intanto l'acquisto del Milan da parte di Arnault si complica >>>