Juventus-Milan, è la sfida tra Ibrahimovic e Ronaldo. I numeri | News

Quella tra Juventus-Milan è anche la sfida tra Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, due campioni che si affronteranno questa sera

Il sito rossonero, in vista di Juventus-Milan di questa sera, ha pubblicato dieci curiosità relative al match dello Stadium. Una di queste riguarda Zlatan Ibrahimovic eCristiano Ronaldo, i due grandi protagonisti delle squadre. Ibrahimovic è il giocatore più anziano con almeno 15 gol nei cinque maggiori campionati europei in corso, dietro di lui Cristiano Ronaldo. L’attaccante svedese ha preso parte a quattro gol contro la Juventus in Serie A (due reti e due assist). Nella sua ultima sfida contro i bianconeri nella competizione (luglio 2020) ha sia segnato che servito un passaggio vincente. Arnault si allontana dall'acquisto del club rossonero: scopri qui perchè