Juventus-Milan, Pioli: “Chi vince vede la Champions League”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ieri di Juventus-Milan in conferenza stampa. L'allenatore chiede ai suoi ragazzi di dare tutto

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato i temi principali di Juventus-Milan di questa sera in Serie A nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia a Milanello. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, questa mattina, dai quotidiani sportivi in edicola, tra cui 'Tuttosport'.

"Può essere la partita della svolta - ha esordito Pioli parlando di Juventus-Milan -. È una gara determinante per il nostro momento e per il lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo la possibilità di dimostrare di essere diventati una squadra matura ed attenta. Dobbiamo giocare con lo stesso spirito dei playoff di Europa League contro il Rio Ave".

"Quella sera - ha ricordato Pioli alla vigilia di Juventus-Milan - volevamo ottenere l'obiettivo a tutti i costi. Questa è la partita più affascinante, stimolante e importante. L'abbiamo preparata, abbiamo la nostra strategia. Chi vincerà avrà grandissime possibilità di andare in Champions League, non finirà con questa sfida".

L'allenatore emiliano ha quindi incalzato: "Da qui alla fine abbiamo due scontri diretti: questo e quello contro l'Atalanta. Possiamo essere padroni del nostro destino. Vincere sarebbe un risultato eccezionale, servirà uno sforzo eccellente. Le difficoltà ci saranno, ma non dobbiamo pensare agli errori, ma a come sistemare le cose e come essere dentro la partita per 95 minuti".

In Juventus-Milan, Pioli dovrebbe lanciare Brahim Díaz alle spalle di Zlatan Ibrahimović, con Ante Rebić e Rafael Leão inizialmente in panchina. "Non è importante giocare con tanti attaccanti per essere offensivi - la sua convinzione -, ma dipende con quanti elementi ci spingiamo in avanti. L'importante sarà avere più giocatori possibili che possano mettere in difficoltà la Juventus, senza dare punti di riferimento".

Uno di questi, però, è proprio Ibra. "Zlatan è fondamentale - ha detto Pioli alla vigilia di Juventus-Milan -, ma dobbiamo essere una squadra e serviranno tutti. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, dobbiamo crederci. Vogliamo sfatare il tabù dell'Allianz Stadium, faremo di tutto per provarci. Vogliamo fare la miglior prestazione possibile e abbiamo le qualità per fare bene".

Chiosa su Gigio Donnarumma: questo Juventus-Milan può anche essere 'la sua partita'. Così Pioli: "Nessuno pensa agli obiettivi personali o ad altro. Ma solo agli obiettivi del Milan. Non ho dubbi sulla professionalità della mia squadra. Del futuro non c'è certezza, siamo tutti concentrati sulla gara contro la Juventus. Con Gigio ho parlato, così come con tutti gli altri giocatori. Ma pensa soltanto alla partita". Ecco come e dove vedere Juventus-Milan di stasera in tv e in streaming >>>