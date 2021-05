Juventus-Milan, ecco 5 perle rossonere del passato (Video)

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un video in cui mostra 5 gol rossoneri del passato contro la Juventus

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Juventus-Milan, match valido per la 35^ giornata di Serie A. Un vero e proprio spareggio Champions per le due squadre, reso ancora più importante dalle vittorie di Atalanta e Napoli. Il club rossonero, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un video in cui mostra cinque gol del passato contro i bianconeri come buon auspicio per questa sera. Da Carlos Bacca a Ruud Gullit, passando per Andriy Shevchenko e non solo. Ecco il video. Arnault si allontana dall'acquisto del club rossonero: scopri qui perchè