Juventus-Milan, Rebic si scatena contro i bianconeri | Serie A News

Il sito ufficiale rossonero, in vista di Juventus-Milan, ha messo in evidenza alcune curiosità sul match. Una di queste riguarda Ante Rebic, che dovrebbe partire dalla panchina nella gara di questa sera. Il croato ha sia segnato che servito un assist nel suo ultimo precedente in campionato con la Juventus (luglio 2020). Quella partita rappresenta l'unica occasione in Serie A in cui il croato ha sia segnato che fornito un passaggio vincente.