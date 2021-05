Juventus-Milan: Diavolo, obbligo Champions per non ripartire da zero

Juventus-Milan di questa sera è molto importante per le sorti europee dei rossoneri di Stefano Pioli. La Champions League nel mirino

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Juventus-Milan, posticipo della 35^ giornata di Serie A in programma all'Allianz Stadium. Ricordando, prima di tutto, come il Diavolo abbia bisogno di spezzare una maledizione. Già perché i rossoneri non vincono, nella Torino bianconera, dal 2011.

Più nello specifico, da quando la Juventus gioca le sue partite interne di campionato allo 'Stadium', il Milan non ha mai vinto. Nove partite, nove sconfitte. C'è poco, dunque, da girarci intorno: se c'è una notte ideale per sfatare il tabù, è sicuramente questa.

Battere la Juventus stasera, per il Milan, vorrebbe dire piazzare un'accelerata fondamentale in ottica della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Prendendo un vantaggio importante su una diretta concorrente come la 'Vecchia Signora' e, al contempo, potendo affrontare con il morale a mille le ultime tre partite della stagione.

L'impressione è che la lotta Champions (che include anche Atalanta e Napoli) durerà fino all'ultima giornata di campionato. Ma è evidente come Juventus-Milan di stasera, in un modo o in un altro, segnerà la corsa dei bianconeri e dei rossoneri per un posto di prestigio nell'Europa che conta.

Il Milan, ha evidenziato il quotidiano generalista, ha un maledetto bisogno di aumentare i ricavi per accelerare il suo processo di ricostruzione. Senza i soldi della Champions il rischio di un altro 'anno zero' è davvero reale, poiché trattenere i suoi giocatori migliori diventerebbe molto difficile.

La vittoria contro il Benevento ha restituito un po' di serenità all'ambiente rossonero, il ritorno di Zlatan Ibrahimović è stato importante dal punto di vista del morale. Le 9 sconfitte maturate in questo brutto 2021, però, hanno annullato, di fatto, tutto il vantaggio che i rossoneri avevano accumulato. Ed ora si ritrovano a lottare punto a punto per l'obiettivo stagionale.

Stasera, pertanto, sarà fondamentale. Vero che la Juventus non brilla, ma è altrettanto vero che, da tempo, il Milan va a scartamento ridotto. Anche sabato scorso, contro la compagine di Filippo Inzaghi, il Diavolo ha sciupato tante palle-gol. A Torino, per vincere, servirà essere perfetti e cinici.

Chiosa su Gigio Donnarumma. Juventus-Milan può essere la sua partita, tra il presente rossonero ed il futuro immediato che potrebbe colorarsi di bianconero. Chi gli è vicino assicura che il ragazzo è più sereno, consapevole dell'importanza che riveste questo match per la sua squadra. Ecco come e dove vedere Juventus-Milan di stasera in tv e in streaming >>>