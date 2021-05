Juventus-Milan, ecco i precedenti tra le due squadre | Serie A News

Quello di questa sera a Torino Sarà il 172° confronto in Serie A tra Juventus-Milan. Ecco i precedenti tra le due squadre

Il sito del Milan, come di consueto, ha pubblicato dieci curiosità relative a Juventus-Milan. La gara si giocherà questa sera, a partire dalle 20:45, allo Stadium. Una di queste riguarda i precedenti. Questo di questa sera sarà il 172° confronto in Serie A tra Milan e Juventus. I bianconeri hanno ottenuto 67 successi, contro i 50 dei rossoneri, mentre sono 54 i pareggi. L'ultimo pareggio tra Milan e Juventus in Serie A risale al febbraio 2012 (1-1, gol di Nocerino e Matri). È solo la quarta volta nella storia della Serie A che bianconeri e rossoneri si affrontano dalla 35° giornata in poi. Arnault si allontana dall'acquisto del club rossonero: scopri qui perché >>>