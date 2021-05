Juventus-Milan, lo scontro dei Re: Cristiano Ronaldo contro Ibrahimovic

Cristiano Ronaldo affronta Zlatan Ibrahimovic: uno dei motivi di Juventus-Milan, posticipo della 35^ giornata di Serie A all'Allianz Stadium

Daniele Triolo

Juventus-Milan di questa sera all'Allianz Stadium è anche il confronto tra Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Le stelle delle due squadre che duelleranno per un posto in Champions League nel big match della 35^ giornata di Serie A. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in passato, spesso questa partita sia stata decisa proprio dai fuoriclasse scesi sul terreno di gioco.

Il 30 ottobre 1994, per esempio, Juventus-Milan finì 1-0: gol, di testa, di Roberto Baggio su assist di Angelo Di Livio. Il 'Divin Codino', la stagione successiva, si trasferì proprio nella fila dei rossoneri. Il 9 maggio 1999, esattamente 22 anni fa, invece, Juventus-Milan finì 0-2: doppietta di George Weah. Come successo negli anni scorsi a questi fenomeni del calcio, anche questo Juventus-Milan può essere risolto da un guizzo di Cristiano Ronaldo o di Ibrahimovic.

La sfida nella sfida tra i due valori aggiunti di bianconeri e rossoneri conferirà ulteriore fascino ad una gara già di per sé importantissima per il futuro delle due contendenti. CR7, capocannoniere del campionato, ha messo a segno 27 gol in 30 partite disputate; lo svedese ne ha fatti 15, ma in 18 gare giocate. E se il portoghese, ad Udine, con una doppietta 'last minute', ha tenuto viva la Juventus, il Milan, dal punto di vista dell'identità di gioco, sta messo meglio dei rivali.

Qualora Ibra ritrovasse la verve sotto porta, per il Diavolo tanto di guadagnato. La 'rosea' ha poi ricordato come i due bomber in campo stasera in Juventus-Milan, Cristiano Ronaldo ed Ibrahimovic, si somiglino sotto tanti aspetti. Entrambi eterni, entrambi hanno una poderosa considerazione di sé stessi. E tutti e due hanno fatto un passaggio a Sanremo, sebbene in edizioni differenti. I due, però, si differenziano anche per tanti fattori.

Cristiano Ronaldo segna e festeggia per conto suo; Ibrahimovic segna ed allarga le braccia per aspettare i suoi compagni. Il lusitano dà coraggio ai compagni; lo scandinavo li fa crescere con urla ed esempio. Il primo è in testa ai bomber di Serie A, ma ultimo per aggressione ad un portatore di palla avversario; il secondo è più immerso nel gioco della sua squadra. Tante diversità, ma un unico obiettivo: decidere Juventus-Milan di stasera. Chi tra Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic ci riuscirà? Ecco come e dove vedere Juventus-Milan di stasera in tv e in streaming >>>