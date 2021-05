Juventus-Milan, che numeri per i rossoneri in trasferta | Serie A News

Il sito ufficiale rossonero ha messo in evidenza alcune curiosità su Juventus-Milan, gara che si giocherà stasera allo Stadium

Il sito ufficiale rossonero ha messo in evidenza alcune curiosità su Juventus-Milan. La gara andrà in scena questa sera allo Stadium. Una di queste riguarda i punti in trasferta. Il Milan ha vinto 13 trasferte in questo campionato. Con una vittoria i rossoneri eguaglierebbero Juventus e Napoli al secondo posto nella classifica di tutti i tempi in Serie A. Il Milan è la squadra con la media punti più alta in trasferta (2.5, frutto di 40 punti in 16 gare) nel 2020/21 dei top-5 campionati europei. Arnault si allontana dall'acquisto del club rossonero: scopri qui perché