Juventus-Milan: partita per la Champions e per Donnarumma

Juventus-Milan vale molto per Gianluigi 'Gigio' Donnarumma. Dall'esito del match di stasera, infatti, potrebbe dipendere anche il suo futuro

Daniele Triolo

Questa sera, all'Allianz Stadium, si disputerà Juventus-Milan. È la notte della verità per Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, portiere rossonero, al centro di una telenovela di calciomercato che vede protagoniste proprio le due sfidanti in Serie A. Donnarumma stasera difenderà i pali della porta rossonera in una gara molto delicata. Una partita che avrà un significato enorme per le chance di qualificazione dei rossoneri di Stefano Pioli alla prossima Champions League.

'Tuttosport' oggi in edicola ha spiegato come il ragazzo, dopo il colloquio avuto la scorsa settimana a Milanello con gli ultras rossoneri che gli hanno chiesto di restare, sia sereno e molto concentrato. Anche Donnarumma sa quanto Juventus-Milan di stasera sia una gara di importanza capitale. Il Diavolo, nella Torino bianconera, non vince da ben 10 anni. Riuscirci oggi, vista la vittoria del Napoli a La Spezia, sarebbe manna dal cielo.

Tre punti stasera per il Milan sarebbe come mettere un'ipoteca su un posto in Champions League. Quella competizione che Donnarumma vorrebbe giocare con i rossoneri nella prossima stagione. Per farlo, però, sono necessarie due condizioni: che il Milan inizi a vincere stasera all'Allianz Stadium e che Gigio apponga la propria firma sul rinnovo del contratto con il club di Via Aldo Rossi. Le cose potrebbero essere collegate tra di loro, con una strana calma che si registra sulla vicenda dopo i fuochi d'artificio di inizio settimana.

Donnarunna, ha ribadito il quotidiano torinese, ha in testa il Milan e stasera avrà anche la possibilità di rispondere, sul campo, alle tante voci (molte maligne e cattive) sulla sua professionalità. Nessuno, a Milanello, ha il minimo dubbio sul pieno impegno del ragazzo e sul fatto che la sua prestazione sarà all'altezza delle sue qualità. La questione del rinnovo del contratto di Gigio è ormai questione nota a tutti. Il Milan gli ha offerto uno stipendio di 8 milioni di euro netti l'anno rispetto i 6 attualmente percepiti.

Il club meneghino ha anche acconsentito ad una durata dell'accordo più breve rispetto i cinque anni che avrebbe voluto (si parla di un biennale) pur di convincere Donnarumma a restare in rossonero. Il suo agente, Mino Raiola, però, continua a chiedere 10 milioni di euro netti l'anno di stipendio per Donnarumma. Più delle ricchissime commissioni per lui: questo, in sostanza, è il punto sul quale verte la questione. Tutti vorrebbero risolvere la pratica rinnovo, in un senso o in un altro, prima della partenza di Gigio per gli Europei con la Nazionale Italiana.

Juventus-Milan di stasera, quindi, sarà la partita di Donnarumma: corteggiato dai bianconeri, amato dai rossoneri. Nel mezzo, una Champions League da conquistare. Seguire il numero 99 da vicino sarà uno dei tanti motivi per cui non perdere l'appuntamento dell'Allianz Stadium per nessun motivo. Ecco come e dove vedere Juventus-Milan di stasera in tv e in streaming >>>