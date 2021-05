Juventus-Milan, i convocati di Pioli: rossoneri quasi al completo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha diramato l'elenco dei convocati per Juventus-Milan, posticipo della 35^ giornata di Serie A

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha diramato l'elenco dei convocati per Juventus-Milan. La gara, valida per la 35^ giornata di Serie A, è in programma stasera, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino. Eccezion fatta per Samu Castillejo (squalificato) e Daniel Maldini (in recupero dall'infortunio), l'allenatore emiliano ha l'imbarazzo della scelta. Questi i convocati per il match: