Come riportato questa mattina da 'La Gazzetta dello Sport', Strahinja Pavlovic , potrebbe arrivare in Serie A durante questo calciomercato. Due le opzioni. La prima, il Napoli, è nota da tempo. Sarebbe finito anche nel mirino del Milan , forte anche dei buoni rapporti con il Salisburgo. Ma chi è Pavlovic? E come gioca? Scopriamolo insieme.

Calciomercato Milan - Chi è Pavlovic? Caratteristiche e numeri

Pavlovic cresce calcisticamente parlando nel settore giovanile del Partizan, ha esordito in prima squadra il 23 febbraio 2019. Raccoglie 11 presenze in campionato. Dopo essersi messo in mostra, passa al Monaco per 10 milioni che lo lasciano in prestito al Partizan fino al termine della stagione. Approda al Monaco in estate, ma trova poco spazio. Per questo parte in prestito per il Bruges. Il 28 giugno 2022 viene ceduto a titolo definitivo al Salisburgo. Qui trova la sua definitiva consacrazione che lo ha fatto salire alla ribalta.