Ex Milan, Portanova: “Con Ibrahimovic insulti e mazzate. Shevchenko …”

Daniele Portanova , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TV Play', soffermandosi in modo particolare su un aneddoto che lo lega a Zlatan Ibrahimovic , ex attaccante del Milan . Ecco dunque le sue parole.

Ex Milan, Portanova rivela le mazzate con Ibrahimovic: poi parole al miele su Shevchenko

Su Zlatan Ibrahimovic: “Ibrahimovic è una persona corretta. Siamo diventati migliori amici calcistici senza sapere nulla l’uno dell’altro. In un Siena-Juventus ci siamo menati in maniera imbarazzante per tutto il primo tempo. Quando iniziò il secondo tempo mi diede la mano e mi disse: “Porta, da ora siamo migliori amici”. Per tutta la carriera, ci siamo rispettati. Bastò un mezzo tempo di insulti e di mazzate, per poi abbracciarci per dieci anni di carriera”.