Milan, blitz di Cardinale a Milano: ecco il motivo. Ibrahimovic e Furlani ...

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, avrebbe incontrato Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani nel corso degli ultimi giorni. A riferirlo è stato il collega Peppe Di Stefano, in collegamento con 'Sky Sport 24'. Secondo quanto riferito il fondatore di RedBird Capital Partners avrebbe fatto questo blitz a Milano in totale silenzio mediatico lo scorso 18 aprile, ovvero venerdì santo. A due giorni dalla sfida contro l'Atalanta il tycoon avrebbe avuto un summit con lo svedese e con il CEO rossonero. Un ritorno in Italia che non si registrava da Milan-Venezia dell'andata, mentre si era visto al 'Santiago Bernabeu' per l'incontro con il Real Madrid.