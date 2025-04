Milan, resta Conceicao? Non c'è nessuno scandalo. Ecco spiegato il motivo

Eppure, vien da dire che se Sérgio Conceicao dovesse rimanere, non ci sarebbe da sorprendersi, pur essendo di per sé un errore. E il motivo è molto semplice. I rossoneri, infatti, nel corso degli ultimi mesi hanno dimostrato più volte di prendere decisioni discutibili. Quante volte abbiamo pensato che ci stupissero e non lo hanno fatto? Per il DS, a fine aprile, stiamo ancora aspettando e non sappiamo nemmeno qual è il vero nome su cui si vuole puntare. Ad inizio stagione ci si aspettava un allenatore alla Antonio Conte ed è arrivato Paulo Fonseca, non prima di aver sondato Julen Lopetegui. Per quanto sia sbagliato tenere un allenatore che in più di un'occasione ha parlato solo per sé stesso, sarebbe ancora più scorretto sentirsi spiazzati se questo dovesse accadere.