Milan, gestione perfetta di Alex Jimenez: ma ora c’è da fare l’ultimo passo

Milan, un applauso per la gestione di Alex Jimenez: ma c'è un rischio. I motivi per non sbagliare

Il Milan lo ha gestito come meglio non poteva fare e poco importa se questo significa che Alex Jimenez non potrà giocare i play-out con Milan Futuro in Serie C. Perché lo spagnolo è un giocatore da Serie A e lì deve giocare. Ora, però, il Diavolo deve fare un ultimo passo e non steccare, anche perché significherebbe buttare via il lavoro fatto fino a questo momento con lo spagnolo.