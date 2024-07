Calciomercato Milan – Pavlovic in difesa? Corsia preferenziale, ma serve una cosa

Calciomercato Milan - Pavlovic piace. Costo e non solo. Due fattori

Strahinja Pavlovic, si legge, potrebbe arrivare in Serie A durante questo calciomercato. Due le opzioni. La prima, il Napoli, è nota da tempo. Sarebbe finito anche nel mirino del Milan, forte anche dei buoni rapporti con il Salisburgo (il suo club attuale), figli dell’affare Okafor di un anno fa. Pavlovic intriga i rossoneri sia per quello che può dare nel presente che per il potenziale futuro. Il Milan potrebbe investire 20-25 milioni di euro per il difensore. Numericamente il Diavolo, a meno di qualche uscita, è a posto. Ma i sondaggi del Newcastle per Thiawe le difficoltà nella trattativa per il rinnovo di Simic potrebbero cambiare i piani. E in più, nessuno del pacchetto attuale è mancino di piede. Ecco perché il nome di Pavlovic stuzzica non poco. Il Milan ha una corsia preferenziale per Pavlovic, visto l'ottimo rapporto col Salisburgo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Non solo Rabiot: doppio colpo dalla Juventus?