Calciomercato Milan – Capitolo Thiaw: la voglia del Diavolo e il desiderio di Malick

Calciomercato Milan , non solo possibili arrivi. I rossoneri potrebbero anche cedere alcuni dei propri giocatori in rosa. Gli ultimi rumors girano intorno a Malick Thiaw che potrebbe essere ceduto in Premier League. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan - Thiaw non solo Newcastle, contatti con altre squadre. Il punto

Malick Thiaw, come riportato da calciomercato.com, avrebbe grande mercato all'estero. Nei giorni scorsi il Milan avrebbe avuto un confronto diretto con il Newcastle per il centrale tedesco. Nei prossimi giorni sarebbero previsti contatti con altre società inglesi che hanno mostrato un certo interesse. L’idea del Milan sarebbe quella di trattenere Thiaw perché il reparto difensivo necessita di rinforzi e non di rivoluzioni in uscita. In caso di offerta sui 35-40 milioni di calciomercato, il Milan potrebbe considerare la cessione. Malick vorrebbe migliorare l’attuale ingaggio da 800mila euro a stagione, cosa che potrebbe ricevere in Premier League. LEGGI ANCHE: Milan, bilancio ancora positivo. La svolta potrebbe arrivare quando...