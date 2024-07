Milan, bilancio ancora positivo. La svolta potrebbe arrivare quando…

Per il secondo esercizio consecutivo, come ricorda 'Tuttosport', il Milan chiuderà in attivo il bilancio. Cifre e la possibile svolta

Emiliano Guadagnoli Redattore 4 luglio - 17:30

Per il secondo esercizio consecutivo, come ricorda 'Tuttosport', il Milan chiuderà in attivo il bilancio. Un trend che continua ad essere positivo, ma la dirigenza attenderebbe lo stadio di proprietà, che potrebbe essere il boost definitivo per aumentare la forza del club anche sul calciomercato. Stando alle stime pubblicate in anteprima da Calcio e Finanza, il bilancio 2023-24 del Milan chiuso il 30 giugno dovrebbe far registrare un utile tra i 10 e i 20 milioni di euro, in ulteriore miglioramento rispetto a quello dell’annata 2022-23. Ma cosa ha influenzato il bilancio del Milan?

Bilancio Milan, cresce l'utile. Ma lo stadio sarà la chiave: ecco perché — A impattare positivamente, si legge, i nuovi accordi con lo sponsor principale Emirates e con lo sponsor tecnico Puma oltre alla maxi plusvalenza di Sandro Tonali. Il fatturato si dovrebbe assestare tra i 435 e i 440 milioni. Complessivamente, sono stati stimati ricavi da diritti televisivi per quasi 138 milioni di euro, di cui oltre 83 milioni dalla Serie A e oltre 54 milioni dalla Uefa. In aumento la voce delle spese, visti gli investimenti sul mercato estivo 2023 che hanno fatto registrare l’inserimento di maggiori ammortamenti relativi, tra gli altri, agli acquisti di Pulisic, Chukweze, Okafor, Loftus-Cheek, Musah e Rejinders. Tra gli investimenti preventivati, c’erano i 12 milioni per la costruzione di Milan Futuro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Morata non esclude Zirkzee. La richiesta di Ibrahimovic